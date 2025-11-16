Bezczelny wpis niemieckiego ambasadora. "Przekroczono granice", "klasyczny Niemiec", "chamstwo"

Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger szokuje powiązaniem kwestii należnych Polsce reparacji ze... sprzyjaniem Władimirowi Putinowi.

Wszystko z powodu komentarza Arkadiusza Mularczyka, który stwierdził, że może przekazać ambasadorowi raport dotyczący zniszczeń, jakich dopuścili się Niemcy w latach 1939-1945.

W odpowiedzi, Berger stwierdził, że działalność Mularczyk oraz raport... pomagają Putinowi. "Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański 'raport' [sic!] i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi" – oburza się dyplomata.

Fala komentarzy. Magierowski: Zostały przekroczone pewne granice

Wpis niemieckiego dyplomaty został bardzo ostro skrytykowany w mediach społecznościowych. "Widzę, że ambasador Niemiec pozazdrościł ambasadorom Ukrainy i postanowił dorównać im w chamstwie i bezczelności" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Stronię od komentowania wypowiedzi ambasadorów akredytowanych w Warszawie. Jednak tutaj zostały przekroczone pewne granice. Najwyższy przedstawiciel obcego państwa nie może zwracać się do europosła w taki sposób. A ujęcie słowa "raport" w cudzysłów budzi moje oburzenie"– napisał Marek Magierowski.

"Ambasador III Rzeszy von Moltke nigdy by sobie nie pozwolił na takie chamstwo. Piszę to jako konsultant biografii tego dyplomaty" – stwierdził prof. Stanisław Żerko. "Wyjątkowa bezczelność i arogancja niemieckiego ambasadora w Polsce. Teutoni już tak bardzo czują się pewni siebie w Warszawie, że raport o polskich stratach podają jako "raport"? Chcecie to kwestionować?" – dodał w kolejnym wpisie.

"Lepiej zamilknąć mądrze, niż wypisywać kłamstwa. Kompletna żenada i brak wyczucia. Powinien Pan przeprosić za takie haniebne słowa!" – ocenia były premier Mateusz Morawiecki.

"Po takim wpisie nikt z polskich polityków nie powinien się spotykać z panem ambasadorem, który mam nadzieję już pakuje walizki. PS. Chyba faktycznie Niemcy przeżywają poważny kryzys, skoro na ambasadorów wysyłają ludzi o tak niskich możliwościach intelektualnych" – stwierdził dziennikarz radia Wnet Łukasz Jankowski.

