Temat reparacji sprzyja Putinowi? Skandaliczny wpis ambasadora Niemiec

Ambasador RFN Miguel Berger udzielił wywiadu stacji TVN 24. Jednym z wątków był temat reparacji, których chce od Niemiec część polskiej sceny politycznej. Według dyplomaty, "niektóre osoby, które mówią o reparacjach, mówią o tym, dlatego że może nie chcą, żeby relacje polsko-niemieckie rozwijały się pozytywnie". "Nasz pogląd jest taki, że musimy budować wspólnie przyszłość" – dodał Berger i wskazał między innymi na potrzebę współpracy w zakresie bezpieczeństwa wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Polska i Niemcy to tak duże kraje, że muszą działać razem. My w pełni rozumiemy jak bardzo Polska cierpiała podczas okupacji niemieckiej, wiemy jakie zbrodnie popełniliśmy w tamtych czasach. Chcemy przenieść nasze relacje ku lepszej przyszłości" – zapewnił gość TVN24 BiS.

Skandaliczna sugestia ambasadora. Mularczyk: Powrót do Berlina

Wypowiedź przedstawiciela Berlina wywołała reakcję europosła PiS. W poprzedniej kadencji Sejmu Arkadiusz Mularczyk przewodniczył pracom zespołu, który przygotował raport dot. strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. "Szanowny Panie Ambasadorze, chętnie przekażę Panu osobiście Raport o stratach wojennych Polski – dokument jasno ukazujący skalę zniszczeń oraz nierozliczony dług Niemiec wobec Polski. Jest to kluczowy element zrozumienia, jakie kroki są niezbędne po stronie Niemiec, aby budować prawdziwe, partnerskie i odpowiedzialne relacje polsko-niemieckie" – zauważa eurodeputowany.

W odpowiedzi, Berger stwierdził, że działalność Mularczyk oraz raport... pomagają Putinowi. "Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański 'raport' i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi" – oburza się dyplomata.

Polityk PiS nie pozostawił tego wpisu bez reakcji: "Pańska reakcja pokazuje całkowite wyparcie historii i niemieckiej odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej. Jeśli przypominanie faktów i domaganie się sprawiedliwości uznaje Pan za „wsparcie Putina”, to znaczy, że nie rozumie Pan swojej misji w Polsce. W takiej sytuacji powrót do Berlina byłby rozwiązaniem uczciwszym wobec obu naszych narodów".

