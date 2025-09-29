"Rząd RFN bada, co może zrobić". Szef MSZ Niemiec o odszkodowaniach

Temat reparacji i odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową wrócił ostatnio za sprawą wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie. Przywódca RP przypomniał, że Warszawa nie ustanie w wysiłkach mających na celu uzyskania od władz niemieckich konkretnych działań.

"Wina Niemiec za zbrodnie i okrucieństwa popełnione w Polsce jest niepodważalna i nigdy o tym nie zapomnimy. Stąd wynika nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby takie zbrodnie nigdy się nie powtórzyły – i aby nasze narody wspólnie kształtowały swoją przyszłość w Europie" – powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul.

Szef MSZ Niemiec: Kwestia reparacji jest zamknięta

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" został zapytany, czy niemiecki rząd zamierza wypłacić Polsce odszkodowania. Odparł, że najważniejsza jest "pamięć i edukacja". Następnie wskazał, że umowa koalicyjna niemieckiego rządu przewiduje szybkie wzniesienie pomnika poświęconego Polsce na placu pod dawną Operą Krolla w Berlinie. "Osobiście opowiadam się za tym, aby rząd federalny dokładnie przyjrzał się temu, co możemy zrobić dla żyjących ofiar" – mówił Wadephul. "Jeszcze raz dla jasności: nie będzie to dotyczyło wypłaty reparacji wojennych, ponieważ ta kwestia została już zamknięta" – dodał.

Szef MSZ Niemiec został także zapytany o zapewnienie Polsce pomocy wojskowej ze strony Niemiec, co także jest przedmiotem rozmów w kwestii odszkodowań wojennych. "W tej kwestii nie chodzi o reparacje, ale o odpowiedzialność za naszą wspólną europejską przyszłość oraz bezpieczeństwo, wolność i dobrobyt. Oznacza to dziś przede wszystkim wspólną organizację naszego bezpieczeństwa i obrony, w tym jako partnerów w NATO i w UE, ale także jako sąsiadów i przyjaciół, którzy stoją w obliczu tych samych zagrożeń" – mówi polityk.

