Zły przykład z Ameryki

Ustanowiony przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych komitet śledczy ujawnił opinii publicznej kolejną partię dokumentów powiązanych z przestępczą działalnością Jeffreya Epsteina. W dość niekorzystnym świetle stawiają one prezydenta Donalda Trumpa. Wynikać z nich może, że nie tylko wiedział on o kulisach stręczycielskiego interesu Epsteina, ale też z jedną z jego dziewcząt spędzać miał „godziny” w rezydencji Epsteina. Ten ostatni nie precyzuje w swoim mailu, czym zajmowali się wówczas jego goście, których dzieliła niebagatelna różnica około 30 lat. Można oczywiście zakładać, że przyszły prezydent zajmował się jedynie edukowaniem swej towarzyszki, tłumacząc jej sekrety inwestowania w nieruchomości, nie jest to jednak pierwszym, co wielu Amerykanom przychodzi do głowy.