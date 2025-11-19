Wiceminister: Mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku obowiązku edukacji zdrowotnej

– Edukacja zdrowotna jako przedmiot jest wspaniały. Oferuje wszystkie możliwości związane z profilaktyką zdrowia, z ochroną dzieci, profilaktyką przemocy seksualnej, ochroną zdrowia psychicznego – mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz w Radiu Zet. – Chciałabym i wolałabym, żeby stał się przedmiotem obowiązkowym – podkreśliła.

Przypomnijmy, że pierwotnie EZ miała być obowiązkowa, jednak wobec presji społecznej, w trakcie kampanii prezydenckiej ogłoszono, że przedmiot będzie fakultatywny.

Decyzja w 2026 roku

– W pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku, te decyzje muszą być podjęte. Ja mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Muszą być podjęte, ze względu na kalendarz legislacyjny – powiedziała Paulina Piechna-Więckiewicz. – Stanowisko Lewicy od początku było takie, żeby to był przedmiot obowiązkowy. On napotkał różne polityczne trudności. Zresztą ministra Barbara Nowacka też mówi o tym, że resort przecież też chciał w pierwotnej wersji obowiązkowości tego przedmiotu – dodaje.- My też rozmawiamy z rodzicami, z dziećmi, z młodzieżą na temat tego przedmiotu i on naprawdę jest bardzo dobrze prowadzony. Też ważne jest to, że nauczyciele to są fachowcy, wiedzą jak dostosować treści, żeby żadne dziecko nie czuło się wykluczone – podkreśliła wiceminister edukacji.

– Program edukacji zdrowotnej jest nastawiony na naukę na szanowaniu inteligencji dzieci i młodzieży – uważa wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. – Ja wiem, że teraz narażę się na różne memy, ale takie już życie polityczki i polityka. Myślę, że dzieci wiedzą, że masturbacja istnieje – powiedziała.

Tłumaczyła, że “ważne jest dla dzieci, żeby ktoś fachowo, bez emocji, z fachową wiedzą rozmawiał z nimi o tym, czym to zjawisko jest, z czym się wiąże, dlaczego to się dzieje z ich ciałem, a nie, że będziemy udawać, że nie dojrzewamy, że życie płciowe nie istnieje”. – Edukacja zdrowotna to również przedmiot o edukacji społecznej, o rodzinie, o więziach, o relacji. To również przedmiot, który ostrzega przed zbyt wczesnym podjęciem życia seksualnego – podsumowała wiceszefowa MEN.