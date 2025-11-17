Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Resort Nowackiej coraz bliżej decyzji

920 tys., czyli ok. 30 proc. wszystkich uczniów zdecydowało się uczestniczyć w zajęciach z edukacji zdrowotnej.– Frekwencja jest fatalna. Jesteśmy rozczarowani tym, jak MEN i minister Barbara Nowacka przeprowadzili wdrożenie tego przedmiotu. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna, odpowiada na wyzwania XXI w., ale stała się ofiarą gier politycznych i kampanii prezydenckiej. To smutna porażka – komentuje w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.
Najwięcej uczniów uczęszcza na przedmiot w szkołach podstawowych – 40,4 proc. uczniów. W liceach na zajęcia uczęszcza zaledwie 10,1 proc., a w technikach – 7,8 proc. Rodzice mogli wypisać swoje dzieci z zajęć do 25 września.
W trakcie bieżącego roku szkolnego ma dojść do zapowiedzianej ewaluacji edukacji zdrowotnej. Ministerstwo planuje pozyskać informacje od rodziców, uczniów i nauczycieli o tym, jak przedmiot jest odbierany i co powinno się zmienić – donosi gazeta. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz twierdzi, że ten przedmiot jest niezbędny do prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach.
MEN zapowiada kampanię informacyjną, która ma na celu rozwiewanie wątpliwości wokół przedmiotu. Decyzja o tym, aby uczynić edukację zdrowotną obowiązkową, może zapaść jeszcze w tym roku szkolnym.
Przypomnijmy, że pierwotnie EZ miała być obowiązkowa, jednak wobec presji społecznej, w trakcie kampanii prezydenckiej ogłoszono, że przedmiot będzie fakultatywny.
Edukacja zdrowotna. Tylu uczniów w poszczególnych województwach uczęszcza
Niedawno Ministerstwo Edukacji podało frekwencję na edukacji zdrowotnej w poszczególnych województwach:
- Dolnośląskie – 69 317 uczniów (29,90 proc.),Kujawsko-Pomorskie – 60 403 (37,26 proc.),
- Lubelskie – 34 362 (21,72 proc.),
- Lubuskie – 31 378 (38,31 proc.),
- Łódzkie – 61 646 (32,66 proc.),
- Małopolskie – 65 385 (22,27 proc.),
- Mazowieckie – 128 639 (25,80 proc.),
- Opolskie – 22 576 (32,30 proc.),
- Podkarpackie – 28 804 (17,19 proc.),
- Podlaskie – 18 749 (21,53 proc.),
- Pomorskie – 62 045 (29,51 proc.),
- Śląskie – 111 283 (31,70 proc.),
- Świętokrzyskie – 25 054 (28,54 proc.),
- Warmińsko-Mazurskie – 34 332 (32,00 proc.),
- Wielkopolskie – 122 054 (38,59 proc.),
- Zachodniopomorskie – 44 883 (34,60 proc.).
Czytaj też:
Porażka edukacji zdrowotnej. Nowacka znalazła winnychCzytaj też:
Nowacka szykuje rewolucję w polskiej edukacji. "Szkoła realnie przestanie uczyć"
Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl