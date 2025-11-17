Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Resort Nowackiej coraz bliżej decyzji

920 tys., czyli ok. 30 proc. wszystkich uczniów zdecydowało się uczestniczyć w zajęciach z edukacji zdrowotnej.– Frekwencja jest fatalna. Jesteśmy rozczarowani tym, jak MEN i minister Barbara Nowacka przeprowadzili wdrożenie tego przedmiotu. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna, odpowiada na wyzwania XXI w., ale stała się ofiarą gier politycznych i kampanii prezydenckiej. To smutna porażka – komentuje w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.

Najwięcej uczniów uczęszcza na przedmiot w szkołach podstawowych – 40,4 proc. uczniów. W liceach na zajęcia uczęszcza zaledwie 10,1 proc., a w technikach – 7,8 proc. Rodzice mogli wypisać swoje dzieci z zajęć do 25 września.

W trakcie bieżącego roku szkolnego ma dojść do zapowiedzianej ewaluacji edukacji zdrowotnej. Ministerstwo planuje pozyskać informacje od rodziców, uczniów i nauczycieli o tym, jak przedmiot jest odbierany i co powinno się zmienić – donosi gazeta. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz twierdzi, że ten przedmiot jest niezbędny do prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach.

MEN zapowiada kampanię informacyjną, która ma na celu rozwiewanie wątpliwości wokół przedmiotu. Decyzja o tym, aby uczynić edukację zdrowotną obowiązkową, może zapaść jeszcze w tym roku szkolnym.

Przypomnijmy, że pierwotnie EZ miała być obowiązkowa, jednak wobec presji społecznej, w trakcie kampanii prezydenckiej ogłoszono, że przedmiot będzie fakultatywny.

Edukacja zdrowotna. Tylu uczniów w poszczególnych województwach uczęszcza

Niedawno Ministerstwo Edukacji podało frekwencję na edukacji zdrowotnej w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie – 69 317 uczniów (29,90 proc.),Kujawsko-Pomorskie – 60 403 (37,26 proc.),

Lubelskie – 34 362 (21,72 proc.),

Lubuskie – 31 378 (38,31 proc.),

Łódzkie – 61 646 (32,66 proc.),

Małopolskie – 65 385 (22,27 proc.),

Mazowieckie – 128 639 (25,80 proc.),

Opolskie – 22 576 (32,30 proc.),

Podkarpackie – 28 804 (17,19 proc.),

Podlaskie – 18 749 (21,53 proc.),

Pomorskie – 62 045 (29,51 proc.),

Śląskie – 111 283 (31,70 proc.),

Świętokrzyskie – 25 054 (28,54 proc.),

Warmińsko-Mazurskie – 34 332 (32,00 proc.),

Wielkopolskie – 122 054 (38,59 proc.),

Zachodniopomorskie – 44 883 (34,60 proc.).

