Grodzki przegrał przed sądem. Co teraz zrobi polityk KO?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydał w czwartek wyrok w trwającej od ponad 6 lat sprawie karnej, którą były marszałek Senatu, obecnie senator KO Tomasz Grodzki, wytoczył redaktorowi naczelnemu "Gazety Polskiej", Tomaszowi Sakiewiczowi. Szef Republiki został uniewinniony od stawianych mu zarzutów – donosi stacja TV.

Były marszałek Senatu wytoczył w 2019 r. proces za nazwanie go "zwykłym łapówkarzem". Sprawa ma związek z doniesieniami o korupcji w szczecińskim szpitalu w Zdunowie, którego Tomasz Grodzki był dyrektorem. – Powtórzono mowy końcowe. Myślę, że materiał dowodowy jest na tyle silny, że udowodniłem to, co powiedziałem – przekazał po opuszczeniu sali sądowej Tomasz Sakiewicz. Decyzją sądu Sakiewicz został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążył powoda. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione.

Grodzki: Złożę apelację

Do sprawy odniósł się już sam Tomasz Grodzki. Polityk pomówiony o łapówkarstwo zapewnia, że nie zostawi tak tej sprawy. Senator przekazał, że zamierza złożyć apelacje, jak tylko pozna uzasadnienie wyroku.

"Dzisiejszy nieprawomocny wyrok uniewinniający Tomasza Sakiewicza budzi moje rozczarowanie. W podobnej sprawie inny sąd wydał wyrok skazujący. Nie znam jeszcze pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia, ale gdy je poznam — złożę apelację. O dobre imię trzeba walczyć" – napisał Grodzki w mediach społecznościowych.

twitter

"Miał zażądać łapówki przed operacją". Kolejne doniesienia ws. Grodzkiego

W lipcu Prokuratura Regionalna w Szczecinie umorzyła śledztwo dotyczące Tomasza Grodzkiego. Chodziło o korupcyjny skandal w szczecińskim szpitalu, który miał trwać w czasie, gdy placówką kierował obecny senator Platformy Obywatelskiej. Sprawa dotyczyła wpłat od pacjentów potrzebujących pilnej operacji, które miały być rzekomo wymagane od Grodzkiego.

– Postępowanie, sygn. RP I Ds. 43.2023, zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 czerwca 2025 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – poinformowała prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

"Dziś mamy dla Państwa nowe szokujące doniesienia. Do naszej redakcji zgłosił się syn pacjentki, którą miał operować Tomasz Grodzki. Miał on zażądać przed operacją korzyści majątkowej. Tej łapówki nie zapłacono. Kobieta wkrótce zmarła" – poinformowała w połowie października Telewizja Republika.

– To jedna z wielu spraw dotyczących szpitala w Szczecinie i fundacji, którą założył Tomasz Grodzki. Ta fundacja miała wyłudzić ponad 2 mln 300 tys. zł w latach 2008-2019. Marszałek Grodzki miał usłyszeć zarzuty, ale po zmianie władzy ta sprawa została skręcona – mówił w porannym paśmie na antenie TVR red. Michał Jelonek.

Czytaj też:

Sakiewicz triumfuje w sądzie z Grodzkim. Szef TV Republiki uniewinnionyCzytaj też:

TVN kontra TV Republika. "Aroganckie zachowanie"