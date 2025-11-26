Dziennikarka pyta Żurka o "impeachment" Nawrockiego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był we wtorek gościem na antenie TVP Info w programie "Trójkąt polityczny". Program prowadzą Aleksandra Pawlicka i Renat Grochal. Pawlicka być może nie zaliczy tego występu do udanych. Dziennikarka wykazała się nienajlepszą orientacją w zakresie dopuszczalnych przez prawo sposobów na usunięcia Prezydenta RP z urzędu.

Żurek: Jeżeli będzie łamana konstytucja

– Czy z Karolem Nawrockim w pałacu prezydenckim i Waldemarem Żurkiem w ministerstwie sprawiedliwości możemy być świadkami pierwszego w III RP impeachmentu? – wypaliła w serii krótkich pytań i odpowiedzi.

– No właśnie nie mamy takiego klasycznego impeachmentu, ale ja bym wolał żeby zarówno prezydent, jak i rząd działali wspólnie dla dobra Polaków – powiedział minister sprawiedliwości. – Natomiast jeżeli będzie łamana konstytucja to na pewno nie zostawię tej sytuacji bez reakcji – dodał Żurek.

Czym jest impeachment?

Impeachment to konstytucyjna procedura stawiania najwyższych urzędników państwowych – najczęściej prezydenta – w stan oskarżenia za poważne naruszenia prawa lub nadużycie władzy. Nie oznacza oczywiście automatycznego usunięcia tych osób z urzędu, lecz jest formalnym oskarżeniem, po którym następuje proces, zwykle w izbie wyższej parlamentu. Najbardziej znany jest system amerykański, gdzie impeachment inicjuje Izba Reprezentantów, a proces prowadzi Senat.

W Polsce istnieje konstytucyjna procedura odpowiedzialności najwyższych urzędników państwowych, takich jak Prezydent, premier, ministrowie czy prezesi NBP i NIK możliwa jest przed Trybunałem Stanu, ale nie jest to impeachment.

Pytanie Pawlickiej wynikało prawdopodobnie z wypowiedzi ministra Żurek, który twierdzi, że wśród prawników już trwa rozmowa na temat ewentualnego postawienia prezydenta przed Trybunał Stanu.

