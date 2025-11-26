Gadowski: Wojna jest złotym interesem dla ukraińskich oligarchów

Na początek rachunki. Z Ukrainy ucieka Timur Mindicz. Ucieka przez Warszawę do Izraela i podejrzewany jest o spowodowanie afery rzędu stu milionów dolarów w ukraińskim sektorze energetycznym, w przedsiębiorstwie Enerhoatom. I kilka dni później Radosław Sikorski deklaruje, że Polska zapłaci sto milionów dolarów za uzbrojenie na Ukrainę. Czyli to jest to brakujące sto milionów, które ukradł Timur Mindicz? To tyle rachunki.