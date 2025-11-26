Gadowski: Wojna jest złotym interesem dla ukraińskich oligarchów

Z jednej strony przysyłane są z frontu worki z ciałami poległych, a z drugiej strony umykają z Ukrainy tłuste, oligarchiczne koty, które mają na plecach wory ukradzionych pieniędzy – mówi Witold Gadowski.
Na początek rachunki. Z Ukrainy ucieka Timur Mindicz. Ucieka przez Warszawę do Izraela i podejrzewany jest o spowodowanie afery rzędu stu milionów dolarów w ukraińskim sektorze energetycznym, w przedsiębiorstwie Enerhoatom. I kilka dni później Radosław Sikorski deklaruje, że Polska zapłaci sto milionów dolarów za uzbrojenie na Ukrainę. Czyli to jest to brakujące sto milionów, które ukradł Timur Mindicz? To tyle rachunki.
Źródło: DoRzeczy.pl