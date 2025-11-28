Bić się, czy nie bić?

Dramat Tadeusza Micińskiego, biorący się za bary z polskością, wpisano w celebrację 260. rocznicy utworzenia Teatru Narodowego. Zarazem inauguruje w nim dyrekcję Klaty. Jego inscenizacja wpada w oko (wielce sugestywne kostiumy!, bardzo wymowna scenografia!!!), a zwłaszcza ucho. Widzowie mają do dyspozycji zatyczki, bowiem szczególnie prolog przeszło trzygodzinnego widowiska poraża decybelami. Agresywnie hałaśliwa muzyka (punkowa?) podkreśla grozę i okrucieństwo wojen. Również tej toczącej się obecnie za naszą wschodnią granicą.