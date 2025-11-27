Decyzje ws. Ukrainy bez udziału Polski. Zgorzelski podaje przyczynę

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski był w czwartek gościem Porannej Rozmowy RMF FM. W audycji poruszony został temat napiętych relacji na linii prezydent Karol Nawrocki – premier Donald Tusk. Pretekstem do pojęcia tej kwestii stały się "piątki" ogłoszone przez obu polityków. Szef rządu wezwał do przestrzegania "Pięciu prostych przykazań", zaś głowa państwa opublikowała w mediach społecznościowych "Pięć Prawd Polaków".

Zgorzelski: To dlatego Polska jest wykluczana z zasiadania za głównym stołem decyzyjnym

Pytany, która "piątka" bardziej przypadła mu do gustu, Piotr Zgorzelski odparł: "Wie pan, czego bym chciał? Żeby premier i prezydent nie mówili o 'piątkach', tylko przybili sobie piątki".

Polityk PSL wskazywał, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje Unii Europejskiej wiedzą, że wielką słabością naszej ojczyzny jest głęboki podział polityczny. – Wiem, że te podziały są wszędzie, ale tak głębokie jak w Polsce, to chyba nie – wskazał, po czym dodał: "Moim zdaniem jest to jedna z przyczyn tego, że Polska jest wykluczana z zasiadania za głównym stołem decyzyjnym".

Intensywne prace nad planem pokoju na Ukrainie

W weekend w Genewie delegacje USA i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat projektu planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. W poniedziałek w Abu Zabi rozpoczęły się natomiast rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską i oddzielnie z ukraińską. Na razie wiadomo, że projekt planu pokojowego, który opublikowały media różni się od projektu, który rozpatrują Kijów i Moskwa.

Prezydent Trump dał Zełenskiemu czas do 27 listopada na przyjęcie planu pokojowego, jednak jeśli rozmowy będą przebiegały dobrze, a Kijów i Moskwa wykażą dobrą wolę, by osiągnąć porozumienie, termin ten może zostać wydłużony. Wcześniej we wtorek ze strony ukraińskiej pojawiły się informacje, że po dokonaniu modyfikacji, na które miał się zgodzić Waszyngton, Zełenski jest gotowy podpisać tego dnia dokument. Pytanie, jak do ewentualnych zmian podejdzie Kreml. Amerykanie poinformowali, że na razie spotkanie Trumpa z Zełenskim nie jest zaplanowane, a prace są w toku.

