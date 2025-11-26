Kreml staje w obronie Witkoffa. Pieskow: Zrobią wszystko, żeby zakłócić ten proces

Do publikacji odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, określając je jako próbę storpedowania trwających negocjacji.
Działania wymierzone w proces pokojowy
Pieskow przekonywał, że reakcje pojawiające się w związku z wyciekiem są elementem działań wymierzonych w proces pokojowy. – Prawdopodobnie głosy, które teraz się pojawiają z wezwaniami do zwolnienia Witkoffa, mają na celu przede wszystkim zakłócenie osiągnięcia porozumienia na drodze pokojowych negocjacji – powiedział. – Oczywiście, pojawi się wiele osób, które zrobią wszystko, żeby zakłócić ten proces – dodał.
Bloomberg, powołując się na nagranie pięciominutowej rozmowy z 14 października, poinformował, że Witkoff sugerował Uszakowowi m.in., by Putin zadzwonił do Donalda Trumpa przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy 18 października. Do rozmowy doszło w momencie zaostrzającej się retoryki Trumpa wobec Putina, gdy amerykański prezydent groził wysłaniem Ukrainie pocisków Tomahawk. Ostatecznie, po rozmowie z Putinem, a jeszcze przed spotkaniem z Zełenskim, Trump zrezygnował z tego planu i zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie, którego finalnie nie zrealizowano.
Reakcja Trumpa i stanowisko Kremla
Zapytany o wyciek, Trump stwierdził, że nagrania nie słyszał. – Nie słyszałem tego, ale wiem, że to standardowa forma negocjacji – powiedział. Pieskow, komentując sprawę, wskazał właśnie na tę wypowiedź. – Po pierwsze, nie ma w tym nic szczególnie przerażającego, omijając kwestię, czy są prawdziwe, czy nie – przekazał, cytowany przez kremlowską agencję TASS.
Tymczasem Jurij Uszakow potwierdził, że Witkoff ma w przyszłym tygodniu udać się do Moskwy w związku z rozmowami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie – poinformowała agencja Reutera.
