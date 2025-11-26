Orban i Putin spotkają się w Moskwie. Wizyta jeszcze w tym tygodniu

Informacja dotycząca spotkania pochodzi z węgierskich źródeł rządowych, które były zaangażowane w przygotowania do podróży – podała w środę stacja Euronews.

Viktor Orban jest jednym z niewielu unijnych przywódców, którzy pozostają w kontakcie z Władimirem Putinem. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przywódcy spotkali się trzykrotnie. Ich kolejne spotkanie ma odbyć się w piątek, 28 listopada w Moskwie.

Orban wzywa UE, by zaangażowała się w rozmowy USA-Rosja o Ukrainie

Premier Węgier jest zwolennikiem natychmiastowego zawieszenia broni w celu zakończenia wojny. W miniony weekend wezwał Unię Europejską do wsparcia amerykańskich wysiłków pokojowych i zaangażowania się w bezpośrednie negocjacje z Rosją.

"Europejczycy muszą natychmiast i bezwarunkowo poprzeć inicjatywę pokojową prezydenta Stanów Zjednoczonych" – napisał Orban w liście wysłanym w sobotę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

"Oprócz wspierania prezydenta USA, musimy bezzwłocznie rozpocząć autonomiczne i bezpośrednie negocjacje dyplomatyczne z Rosją" – dodał.

Węgry są jednym z niewielu krajów europejskich, które wciąż importują duże ilości rosyjskiej ropy i gazu, pomimo wysiłków UE na rzecz uniezależnienia się od dostaw z Moskwy.

Trump zwolnił Węgry z sankcji

Podczas listopadowej wizyty w Waszyngtonie Orban uzyskał zwolnienie z sankcji nałożonych przez Trumpa na rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Wcześniej prezydent USA zapowiadał bezpośrednie rozmowy z Putinem w Budapeszcie, ale Waszyngton odwołał spotkanie, powołując się na brak porozumienia z Moskwą.

Po wycieku 28-punktowego planu USA-Rosja dla Ukrainy, który jest zdecydowanie korzystny dla Moskwy, przedstawiciele Ukrainy i Europy spotkali się ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami w celu dalszych rozmów, a następnie przedstawili kontrpropozycję, lepszą dla Ukrainy niż pierwotny projekt.

Witkoff nagrany. Plan dla Ukrainy był pisany w Moskwie

Agencja Bloomberg ujawniła we wtorek nagrania, na których wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff instruuje doradcę Putina Jurija Uszakowa, jak rozmawiać z Trumpem, aby zapewnić sobie jego poparcie.

Z materiału wynika, że Witkoff sugerował Rosjanom zorganizowanie rozmowy telefonicznej między Trumpem a Putinem przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oraz wykorzystanie wcześniej zawartego porozumienia w sprawie Strefy Gazy jako sposobu na rozwiązanie kwestii ukraińskiej. Uszakow zgodził się z częścią tych rad.

Bloomberg opublikował również zapis rozmowy Uszakowa z innym doradcą Putina, Kiriłłem Dmitrijewem. Wynika z niej, że Dmitrijew miał wskazać Witkoffowi rosyjskie żądania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które następnie zostały przedstawione jako plan pokojowy Trumpa.

