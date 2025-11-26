Zwrot ws. planu pokojowego. "Ukraina odrzuciła trzy kluczowe punkty"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił postępy w negocjacjach z Ukrainą w sprawie zakończenia wojny, ale Kijów odrzucił trzy kluczowe punkty amerykańskiego planu pokojowego – poinformowało CNN wysoko postawione ukraińskie źródło.

Według niego Ukraina nadal nie chce oddać Rosji nieokupowanej części Donbasu, ograniczyć swojej armii do 600 tys. żołnierzy ani zrezygnować z członkostwa w NATO. – Byłoby wielkim błędem twierdzić, że obecnie mamy wersję (planu pokojowego), którą Ukraina akceptuje – stwierdziło źródło.

Jego zdaniem, USA zaproponowały utworzenie w części Donbasu strefy zdemilitaryzowanej pod kontrolą Rosji, ale warunki terytorialne nie zostały jeszcze uzgodnione.

Jak dodało źrodło, Kijów domaga się również rewizji limitu liczebności sił zbrojnych i przekonuje Waszyngton, że rezygnacja z członkostwa w NATO stworzyłaby "zły precedens" dla wpływu Rosji na sojusz, "którego nawet nie jest członkiem".

CNN odnotowuje, że trzy punkty, na które nie zgadza się Ukraina, odpowiadają rosyjskim żądaniom zakończenia wojny.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Doradca Trumpa nagrany z Rosjanami

Ogłoszone po raz pierwszy w zeszłym tygodniu amerykańskie propozycje zakończenia wojny wywołały obawy, że administracja Trumpa będzie wywierać presję na Ukrainę, aby zgodziła się na porozumienie będące listą życzeń Moskwy.

Po rozmowach prowadzonych w Genewie, plan pokojowy został zmniejszony z 28 do 19 punktów i jest korzystniejszy dla strony ukraińskiej niż pierwotny, który brzmiał jak dokument przetłumaczony z języka rosyjskiego na angielski.

Agencja Bloomberg ujawniła we wtorek (25 listopada) zapis rozmowy doradcy Putina Jurija Uszakowa z szefem rosyjskiego funduszu majątkowego Kiriłłem Dmitrijewem. Wynika z niej, że Dmitrijew miał wskazać wysłannikowi Trumpa Steve'owi Witkoffowi rosyjskie żądania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które następnie zostały przedstawione jako plan pokojowy USA.

