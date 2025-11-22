"Konsekwencje są tragiczne". Ostry list Orbana do von der Leyen

Media poznały treść planu pokojowego dla Ukrainy. Zakłada on m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Kijowa do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie czas do przyszłego czwartku, 27 listopada (Święto Dziękczynienia w USA), na wyrażenie zgody na plan pokojowy zaproponowany przez Waszyngton.

Orban pisze do von der Leyen

Przeciwko amerykańsko-rosyjskim propozycjom opowiedziało się większość europejskich przywódców, z wyjątkiem premiera Węgier Viktora Orbana. Komentując w mediach społecznościowych plan pokojowy dla Ukrainy, węgierski przywódca zauważył, że Unia Europejska, która obecnie stoi na rozdrożu, powinna go poprzeć.

"Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów"– napisał polityk.

Orban uważa, że pierwszym krokiem do pokoju powinno być zdanie sobie sprawy przez "prowojennych" przywódców państw UE, że "w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy".

"Druga droga prowadzi prosto do wojny. Jeśli europejscy prowojenni przywódcy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, utorują drogę do konfliktu europejsko-rosyjskiego. Europa doskonale wie, dokąd prowadzi ta droga, a konsekwencje są tragiczne" – podkreślił szef węgierskiego rządu.

twitter

Orban dodał, że Budapeszt jednoznacznie opowiada się po stronie pokoju, ponieważ "tego wymagają moralność i zdrowy rozsądek".

"W tym duchu kieruję dziś list do przewodniczącej Komisji Europejskiej" Ursuli von der Leyen" – zakończył swój wpis polityk.

Czytaj też:

"Próba pomocy alkoholikowi przez wysłanie wódki". Orban uderza w UkrainęCzytaj też:

"To jest po prostu szalone". Orban oskarża UE ws. Ukrainy