Nowe informacje ws. planu pokojowego. "Podpisanie może zająć rok"

Według rozmówców gazety znających treść amerykańskiego planu pokojowego, doprowadzenie go do formatu akceptowalnego dla Ukrainy będzie wymagało długich miesięcy żmudnych negocjacji.

– Nawet gdyby prezydent Wołodymyr Zełenski chciał go podpisać, nie mógłby tego zrobić, ponieważ nie ma ku temu podstaw politycznych – powiedziało źródło, podkreślając, że "wiele punktów jest z natury nie do przyjęcia".

Rozmówca "WaPo" porównał tę sytuację do przygotowań wokół umowy w sprawie wydobycia minerałów między Waszyngtonem a Kijowem, przypominając, że jej sfinalizowanie zajęło trzy miesiące.

– Obecne porozumienie jest przygotowywane między USA, Ukrainą, Rosją i Europą. Myślę więc, że dyskusje na jego temat potrwają około 12 miesięcy. To początek procesu pokojowego, a nie jego zakończenie – ocenił.

Inny urzędnik cytowany tekście przekazał, że Zełenski, podczas spotkania z amerykańską delegacją pod przewodnictwem sekretarza armii Daniela Driscolla, zażądał zmian w planie, a Amerykanie zgodził się na pewne poprawki, choć konkretów nie ustalono.

– Wygląda na to, że Stany Zjednoczone podzieliły swoje zespoły między Driscolla i Witkoffa, aby odgrywali rolę dobrego i złego policjanta. Jeden naciska, a drugi próbuje powiedzieć: "pracujmy razem nad zmianami" – wskazało źródło.

Trump chce kończyć wojnę. Ukraina ma czas do czwartku

Prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie czas do przyszłego czwartku, 27 listopada (Święto Dziękczynienia w USA), na wyrażenie zgody na plan pokojowy zaproponowany przez Waszyngton.

Zakłada on m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Jeden z punktów dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce".

Plan zakończenia wojny przewiduje również, że sankcje nałożone na Rosję mają być znoszone etapami, format G8 ma zostać przywrócony, a popełnione przez żołnierzy rosyjskich zbrodnie wojenne mają być objęte amnestią.

Plan pokojowy USA. Zełenski pod ścianą, Putin grozi nowymi podbojami

Wołodymyr Zełenski wygłosił w piątek orędzie do narodu, w którym stwierdził, że Ukraina stoi przed trudnym wyborem i ryzykuje utratą swojej godności lub kluczowego partnera – USA.

Rosyjski przywódca Władimir Putin komentując plan pokojowy ocenił, że może on stać się podstawą do ostatecznego uregulowania konfliktu. Jednocześnie zagroził, że jeśli Kijów odrzuci porozumienie, Rosja zajmie kolejne ukraińskie ziemie.

