PiS idzie jak burza!

Notatnik malkontenta II PiS ma na swoim koncie nie lada osiągnięcie: według Marcina Palade po raz pierwszy od bardzo dawna średnia sondażowa za listopad pokazała notowania tej partii poniżej 30 proc.
Potwierdzają to kolejne, ukazujące się w samej końcówce miesiąca sondaże. Zarówno w badaniu OGB, jak i United Surveys ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zjechało wyraźnie poniżej symbolicznej granicy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
