PiS idzie jak burza!

Kierownictwo PiS podczas konwencji w Katowicach

Notatnik malkontenta II PiS ma na swoim koncie nie lada osiągnięcie: według Marcina Palade po raz pierwszy od bardzo dawna średnia sondażowa za listopad pokazała notowania tej partii poniżej 30 proc.

Potwierdzają to kolejne, ukazujące się w samej końcówce miesiąca sondaże. Zarówno w badaniu OGB, jak i United Surveys ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zjechało wyraźnie poniżej symbolicznej granicy.