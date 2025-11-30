To najnowszy model elektryczny w gamie hiszpańskiej marki. Wprawdzie z elektrykami z koncernu Volkswagena dzieli wspólną platformę MEB, to wśród niemieckich konkurentów wyróżnia się nie tylko odważną, muskularną stylistyką, lecz także tym, jak przyjemnie się nim jeździ.
W mojej ocenie Cupra Tavascan to obecnie jeden z najlepszych elektrycznych crossoverów coupé w swojej klasie. I nie zmienia tego fakt, że to jednocześnie pierwszy samochód tej hiszpańskiej marki, który produkowany jest w… Chinach.
Cupra Tavascan Endurance ma napęd na tylną oś i moc 286 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 545 Nm.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
