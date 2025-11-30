Świąteczne śledzie

Adwent to początek nowego roku liturgicznego i czas przygotowań do najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.
W czasie Adwentu warto wypróbowywać przepisy i nowe inspiracje tak, aby móc nimi wzbogacić wigilijny stół. Na polskim stole nie może zabraknąć śledzia. Jest obowiązkowy w każdym regionie naszego kraju. Ryba to symbol pierwszych chrześcijan, no i można ją jeść w postne dni, a takim jest wciąż w wielu domach Wigilia. Ryba także wpisywała się w łączenie tego wieczoru różnych przestrzeni – na stole więc powinno znaleźć się coś z pola – pszenica, lasu – grzyby, z wody – ryby właśnie i z pasieki – miód.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
