Świąteczne śledzie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Świąteczne śledzie

Dodano: 
Śledzie
Śledzie Źródło: Unsplash / Jacky Watt
Adwent to początek nowego roku liturgicznego i czas przygotowań do najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

W czasie Adwentu warto wypróbowywać przepisy i nowe inspiracje tak, aby móc nimi wzbogacić wigilijny stół. Na polskim stole nie może zabraknąć śledzia. Jest obowiązkowy w każdym regionie naszego kraju. Ryba to symbol pierwszych chrześcijan, no i można ją jeść w postne dni, a takim jest wciąż w wielu domach Wigilia. Ryba także wpisywała się w łączenie tego wieczoru różnych przestrzeni – na stole więc powinno znaleźć się coś z pola – pszenica, lasu – grzyby, z wody – ryby właśnie i z pasieki – miód.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także