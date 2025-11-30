Opinie
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Smutny felieton

Dodano: 
Antyczne lustra
Antyczne lustra Źródło: Unsplash / Tuva Mathilde Løland
Niepraktyczna pani domu II Starsza pani, z dawnego kręgu znajomych rodziców, w przewidywaniu nadchodzących zdarzeń (jak się wkrótce okazało, słusznym) postanowiła ułatwić życie spadkobiercom.

Nie było do dzielenia wiele – bardziej pamiątki rodzinne niż kapitał. Na tych drobnych domowych ruchomościach starsza pani poprzyklejała karteczki z imionami wnuków. Co ma być dla kogo.

Jednak będąc zmiennego charakteru (a i z zachowaniem wnucząt różnie bywało), w bezsenne noce przyszła spadkodawczyni

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także