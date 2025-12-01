Żakowski: Po mojej wypowiedzi o Tusku przestałem być zapraszany do TVP Info

W czasie ubiegłorocznej powodzi premier Donald Tusk organizował transmitowane na żywo posiedzenia sztabu kryzysowego. To, w jaki sposób mówił i zachowywał się podczas nich szef rządu spotkało się z krytyką Jacka Żakowskiego. Dziennikarz stwierdził na antenie TVP Info, że Tusk zastosował "metodę putinowską".

– To jest problem. [Tusk – przyp. red.] bierze na siebie sukcesy i porażki, a zapasowego Tuska nie mamy. Więc jak Tusk utonie w tej powodzi, to wyobraźcie sobie, co się dzieje z (...) Koalicją Obywatelską, Koalicją 15 października. Stawka jest ogromna – zaczął publicysta "Polityki". – Pokazało się, po raz kolejny, że mechanizm nie działa. Że musi wejść ten dobry car, przynajmniej tak uważają politycy koalicji rządzącej, żeby ratować sytuację (...) Jaki jest długofalowy skutek czegoś takiego? Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. Nie ma tak, że jak jest powódź w Stanach [Zjednoczonych – przyp. red.], to prezydent siedzi i ruga publicznie urzędników i to jest transmitowane. Tak nie ma w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie – mówił w TVP Info.

Jego wypowiedź nie spodobała się politykom Koalicji Obywatelskiej oraz kierownictwu TVP. Pierwotnie słowa o "putinowskiej metodzie" Tuska znalazły się na oficjalnym koncie TVP Info w serwisie X, w materiałach promujących program "Redakcja". Zamieszczono tam wideo z fragmentem programu i komentarzem: "«Tusk sięgnął po metodę… putinowską» – zaskakująca teza Jacka Żakowskiego". Użytkownicy serwisu szybko zauważyli, że wpis z krytyczną wypowiedzią dziennikarza już zniknął.

Żakowski: Przestano mnie zapraszać

Jak się okazało, po krytycznych słowach Żakowskiego o Tusku, dziennikarz przestał być zapraszany do TVP. Przyznał to w rozmowie z Januszem Schwertnerem.

– Od tego czasu przestali mnie tam zapraszać (...) To trochę mówi o stanie mediów. Czym media się dziś zajmują: propagandą czy informacją. Dziennikarze, którzy byli w studiu zareagowali ze zrozumieniem. Zrozumieli, że mówiłem o metodzie, a nie, że Tusk jest Putinem. A po drugie: zrozumieli, że tak jest – powiedział Żakowski.

