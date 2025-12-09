Gadowski: Niemcy okradli Polskę ze wszystkiego

Coraz ciekawiej wychodzą nam rachunki polsko-niemieckie. Po II Wojnie Światowej kolonizowaliśmy Ziemie Odzyskane, potem przez długi czas w propagandzie PRL-u mówiliśmy o tym, jak o starych ziemiach piastowskich, na które wróciliśmy. W dużej części to prawda, w mniejszej części to jest trochę naciągana historia, ale takie były pierwsze rachunki powojenne. Później mieliśmy rachunki powiązane z dwoma stronami.