Perły i sokoły
Opinie
  Autor:Tomasz Zbigniew Zapert

Perły i sokoły

Dodano: 
Emir Państwa Katar szejk Tamim ibn Hamad Al Sani
Emir Państwa Katar szejk Tamim ibn Hamad Al Sani Źródło: PAP / Leszek Szymański
Z PÓŁDYSTANSU Wpisują się w tradycje Kataru. Państwa położonego we wschodniej części Półwyspu Arabskiego, oblanego wodami Zatoki Perskiej.

Bujny rozwój kraju zapewniają olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Wioski nadmorskie, których mieszkańcy jeszcze w niedalekiej przeszłości żyli z wydobywanie i handlu perłami z rafy koralowej, przeistoczyły się w eleganckie enklawy. Pełne komfortowo wyposażonych domostw z garażami, gdzie parkują luksusowe modele samochodów. Ich właścicieli nierzadko stać także na posiadanie awionetek i jachtów. Bowiem Katar ma jeden z najwyższych – w skali światowej! – odsetek milionerów.

