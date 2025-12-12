Perły i sokoły

Bujny rozwój kraju zapewniają olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Wioski nadmorskie, których mieszkańcy jeszcze w niedalekiej przeszłości żyli z wydobywanie i handlu perłami z rafy koralowej, przeistoczyły się w eleganckie enklawy. Pełne komfortowo wyposażonych domostw z garażami, gdzie parkują luksusowe modele samochodów. Ich właścicieli nierzadko stać także na posiadanie awionetek i jachtów. Bowiem Katar ma jeden z najwyższych – w skali światowej! – odsetek milionerów.