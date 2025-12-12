Perły i sokoły

Z PÓŁDYSTANSU Wpisują się w tradycje Kataru. Państwa położonego we wschodniej części Półwyspu Arabskiego, oblanego wodami Zatoki Perskiej.
Bujny rozwój kraju zapewniają olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Wioski nadmorskie, których mieszkańcy jeszcze w niedalekiej przeszłości żyli z wydobywanie i handlu perłami z rafy koralowej, przeistoczyły się w eleganckie enklawy. Pełne komfortowo wyposażonych domostw z garażami, gdzie parkują luksusowe modele samochodów. Ich właścicieli nierzadko stać także na posiadanie awionetek i jachtów. Bowiem Katar ma jeden z najwyższych – w skali światowej! – odsetek milionerów.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.