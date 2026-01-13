Zła wiadomość dla lecących z Okęcia. Lotnisko wydało ostrzeżenie

Lotnisko Chopina wydało oficjalne ostrzeżenie dotyczące prognozowanych trudnych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na realizację części operacji lotniczych.

Spodziewany marznący deszcz i oblodzenie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby lotniskowe, największym zagrożeniem ma być marznący deszcz oraz oblodzenie, które mogą utrudnić zarówno ruch samolotów, jak i poruszanie się w rejonie terminala. W komunikacie opublikowanym przez lotnisko w mediach społecznościowych podkreślono, że warunki pogodowe mogą pogorszyć się w najbliższym czasie, a szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest właśnie na środę.

"Ostrzeżenie w związku ze spodziewanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi w najbliższym czasie. Szczególnie złe (m.in. marznący deszcz) mogą wystąpić w środę – 14 stycznia" – przekazało Lotnisko Chopina.

Możliwe opóźnienia i utrudnienia

Lotnisko zaznacza, że pasażerowie powinni liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami w obsłudze rejsów. Jak wskazano w komunikacie, sytuacja pogodowa może wpływać nie tylko na Warszawę, ale również na inne porty lotnicze, co w konsekwencji może powodować problemy w całej siatce połączeń. "Podróżujących prosimy o sprawdzanie statusu lotu u przewoźnika lub na stronie lotniska. W związku z warunkami, jakie obecnie są na wielu lotniskach należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami i ogólnymi utrudnieniami".

W praktyce oznacza to, że opóźnienia mogą dotyczyć zarówno startów, jak i przylotów, a zmiany w rozkładzie mogą pojawiać się dynamicznie – zależnie od aktualnych warunków na pasach startowych i drogach kołowania. Zarządcy portu zwracają również uwagę na ryzyko związane z oblodzeniem w obrębie infrastruktury lotniskowej. Śliska nawierzchnia może utrudnić dojście do terminala, poruszanie się po parkingach oraz dojazd samochodem lub komunikacją. Lotnisko zaleca, aby pasażerowie planowali podróż z odpowiednim zapasem czasowym, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych, kiedy ryzyko oblodzenia jest zazwyczaj największe.

Ryzyko gołoledzi i marznących opadów pojawia się w związku z napływem cieplejszych mas powietrza z zachodu Europy. Taka sytuacja pogodowa sprzyja powstawaniu oblodzenia, gdy deszcz lub mżawka zamarzają po kontakcie z wychłodzoną nawierzchnią. Podobne warunki dały się już we znaki podróżnym w innych krajach regionu. W ostatnich dniach problemy z oblodzeniem notowano m.in. na lotniskach w Czechach i na Słowacji, gdzie dochodziło do ograniczeń w pracy portów lotniczych.

