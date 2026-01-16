Czaputowicz: Polska domagając się bycia przy stole szkodzi sprawie

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ostro skrytykował wypowiedź premiera Donalda Tuska z końca ubiegłego roku, który oznajmił, że USA rozmieszczą swoje wojska w Ukrainie. Tymczasem Stany Zjednoczone wycofały się z tej deklaracji. Zdaniem Czaputowicza tą wypowiedzią polskiego premiera "zaszkodziliśmy Ukrainie". Przypomnijmy, że zgodnie z wypowiedzią premiera RP, Stany Zjednoczone zadeklarowały gotowość do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po podpisaniu porozumienia pokojowego. Zauważył, że gwarancje bezpieczeństwa obejmują obecność wojsk amerykańskich, na przykład na granicy lub wzdłuż linii kontaktowej między Ukrainą a Rosją.

Czaputowicz: To był błąd

– To wystąpienie premiera później postawiło w bardzo kłopotliwej sytuacji prezydenta Zełenskiego, który od razu zapytany przez dziennikarzy tłumaczył, że chcielibyśmy (Ukraina – przyp. red.), żeby były wojska amerykańskie, ale to Donald Trump będzie decydował – mówił gość RMF FM. Były szef MSZ ocenił, że "to był błąd" i "polski premier nie powinien takich rzeczy mówić".

– A dlaczego premier Donald Tusk to zrobił? Jest takie oczekiwanie społeczne, że my przy tych stołach będziemy siedzieć, że my będziemy decydować, podczas gdy nie jesteśmy w stanie podjąć ryzyka, wysłać nawet symbolicznej liczby żołnierzy na Ukrainę – komentował Czaputowicz.

– Polska często zabierając głos, albo domagając się gdzieś, bycia przy jakimś stole, szkodzi sprawie – stwierdził i dodał: – Nie może takich rzeczy mówić polski premier (...). Amerykanie zmienili tę deklarację, już nie ma o tym wsparciu i same Stany Zjednoczone jej nie podpisały.

Według Jacka Czaputowicza szkodzimy sprawie", gdy "wchodzimy w jakąś rolę, żeby wykazać nasze znaczenie albo że mamy coś do powiedzenia". – W tym wypadku zaszkodziliśmy bardzo Ukrainie, a żadne inne państwo tego nie zrobiło– podkreślił były szef polskiej dyplomacji.

Czytaj też:

