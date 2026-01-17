Rechot nasz powszedni

Bardzo realna była groźba jego aresztowania, a wielu jego współpracowników wcześniej pobito, a nawet zamordowano. Gdy Mikołajczyk, dzięki pomocy zachodnich dyplomatów, opuścił Polskę, w naszym kraju opowiadano sobie adekwatny do ówczesnej sytuacji dowcip. W zakładzie pracy miejscowy komunista przychodzi do swojego kolegi z pracy, znanego ze wspierania opozycji. Z wyzywającym uśmieszkiem szydzi: „No i co? Uciekł wam ten wasz Mikołajczyk”. W odpowiedzi słyszy: „Nam uciekł? Chyba wam?”.