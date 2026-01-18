Baturyn, ostatnia stolica Mazepy

W rzeczywistości miasto powstało, kiedy okoliczne włości nadane zostały Aleksandrowi Piaseczyńskiemu, kasztelanowi kamienieckiemu i później kijowskiemu. W 1625 r. jego sługa, Matwiej Stachurski, założył tutaj fortecę, którą w czasach buntu Chmielnickiego przejęli Kozacy. Dopiero jednak w 1669 r., po podziale Ukrainy, rada starszyzny postanowiła ustanowić Baturyn stolicą hetmanatu Lewobrzeża. Niestety, kolejni zasiadający tutaj hetmani skończyli źle. Mnohohriszny został obalony przez zbuntowanych Kozaków. Drugiego – Iwana Smojłowicza – oskarżono o próbę wyrwania się spod władzy Moskwy i zesłano na Syberię. Kolejny hetman – Iwan Mazepa, będący szlachcicem zbiegłym z Rzeczypospolitej – znacznie rozbudował Baturyn, czyniąc z niego rezydencję na wzór posiadłości magnackich.