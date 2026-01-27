"Komorowski potrafił". Polityk PSL apeluje do Nawrockiego

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News amerykański przywódca zakwestionował wiarygodność NATO. Nawiązując do misji w Afganistanie, Donald Trump powiedział o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, że wprawdzie wysłali oni swoje wojska, ale "pozostały nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".

Prezydent USA powtórzył również nieprawdziwe twierdzenie, że Waszyngton "nigdy o nic nie prosił NATO".

Polskie władze odpowiadają Trumpowi. Głos zabrało m.in. Nawrocki i Tusk

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy była szeroko komentowana, m.in. w Polsce. Do słów Donalda Trumpa odniósł się także premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał.

Głos zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził.

Jak podkreślił: "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil”. "Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – dodała głowa państwa.

Zgorzelski: Od prezydenta Nawrockiego oczekuję reakcji na słowa Trumpa

Do słów Donalda Trumpa dotyczących sojuszników odniósł się we wtorek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"Od prezydenta Nawrockiego oczekuję stanowczej reakcji na słowa o polskich żołnierzach. Zabrakło stwierdzenia, że to przekłamanie i oczekujemy przeprosin. To się należy rodzinom tych, którzy służyli w Afganistanie" – napisał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego na platformie X.

Jak zaznaczył Zgorzelski, "skoro prezydent Komorowski potrafił wyegzekwować sprostowanie od Obamy, to prezydent Nawrocki powinien to samo zrobić w relacji z Trumpem". "Nasi żołnierze byli tam najlepsi i zasługują na honor" – dodał.

