"Komorowski potrafił". Polityk PSL apeluje do Nawrockiego

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News amerykański przywódca zakwestionował wiarygodność NATO. Nawiązując do misji w Afganistanie, Donald Trump powiedział o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, że wprawdzie wysłali oni swoje wojska, ale "pozostały nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".
Prezydent USA powtórzył również nieprawdziwe twierdzenie, że Waszyngton "nigdy o nic nie prosił NATO".
Polskie władze odpowiadają Trumpowi. Głos zabrało m.in. Nawrocki i Tusk
Wypowiedź amerykańskiego przywódcy była szeroko komentowana, m.in. w Polsce. Do słów Donalda Trumpa odniósł się także premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał.
Głos zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził.
Jak podkreślił: "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil”. "Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – dodała głowa państwa.
Zgorzelski: Od prezydenta Nawrockiego oczekuję reakcji na słowa Trumpa
Do słów Donalda Trumpa dotyczących sojuszników odniósł się we wtorek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
"Od prezydenta Nawrockiego oczekuję stanowczej reakcji na słowa o polskich żołnierzach. Zabrakło stwierdzenia, że to przekłamanie i oczekujemy przeprosin. To się należy rodzinom tych, którzy służyli w Afganistanie" – napisał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego na platformie X.
Jak zaznaczył Zgorzelski, "skoro prezydent Komorowski potrafił wyegzekwować sprostowanie od Obamy, to prezydent Nawrocki powinien to samo zrobić w relacji z Trumpem". "Nasi żołnierze byli tam najlepsi i zasługują na honor" – dodał.
