Applebaum uderza w administrację Trumpa. "Faszyzm to właściwe słowo"

Publicystka podkreślała, że nie używa tego pojęcia pochopnie, jednak uznała je za adekwatne do opisu obecnej sytuacji politycznej w USA.

Gloryfikowanie przemocy oraz ignorowanie prawa i konstytucji

Applebaum wskazała na działania administracji prezydenta Donalda Trumpa, które według niej polegają na gloryfikowaniu przemocy oraz ignorowaniu prawa i konstytucji. W tym kontekście mówiła o funkcjonowaniu struktur o charakterze paramilitarnym, działających z poczuciem bezkarności. Jako przykład podała wydarzenia z Minneapolis z udziałem funkcjonariuszy federalnych.

W wypowiedzi dla "La Repubblica" zaznaczyła, że termin faszyzm odnosi się do bardzo konkretnych doświadczeń historycznych, lecz jak stwierdziła, w obecnych realiach amerykańskich uważa go za właściwe słowo. Jej zdaniem skala i charakter zjawisk obserwowanych w USA uzasadniają tak ostrą diagnozę.

Środowiska w otoczeniu Trumpa, które stanowią zagrożenie dla demokracji

Publicystka zwróciła również uwagę na środowiska obecne w otoczeniu prezydenta Trumpa, które – według niej – stanowią zagrożenie dla demokracji. Wymieniła wśród nich chrześcijańskich nacjonalistów, białych nacjonalistów oraz tzw. techno-prawicę, podkreślając, że grupy te wykazują niewielkie zainteresowanie utrzymaniem demokratycznych zasad.

Applebaum mówiła także o nasileniu radykalizmu w drugiej kadencji Trumpa. Krytykowała język używany wobec przeciwników politycznych i imigrantów, wskazując, że jej zdaniem wykracza on poza dotychczasowe standardy amerykańskiej debaty publicznej i przyczynia się do dalszej polaryzacji społeczeństwa. Jako odpowiedź na opisywane zjawiska Applebaum wskazała konieczność społecznego zaangażowania i protestów. Podkreśliła, że próby schlebiania prezydentowi nie przynoszą efektów i jedynie wzmacniają jego przekonanie o słuszności podejmowanych działań.

Anne Applebaum jest znaną komentatorką życia politycznego i historycznego, specjalizującą się w problematyce Europy Wschodniej i historii Związku Radzieckiego. W 2004 roku otrzymała Nagrodę Pulitzera za książkę "Gułag`'. Prywatnie jest żoną wicepremiera i ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

Czytaj też:

"Śliniący się imbecyl". Musk uderza w SikorskiegoCzytaj też:

Sikorski publicznie wbił szpilę Elonowi Muskowi. "Hej, ważniaku"