Flota cieni w Kanale La Manche. Zacharowa ostrzega Europę

Informacje te zostały przekazane przez BBC, na podstawie danych serwisu MarineTraffic. Przepływające jednostki mają należeć do tzw. floty cieni, wykorzystywanej przez Rosję do omijania zachodnich restrykcji. Według brytyjskich mediów kolejne cztery tankowce zmierzają w stronę cieśniny z Morza Północnego.

Wielka Brytania zapowiada zdecydowane kroki

Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że posiada już ekspertyzy prawne umożliwiające podjęcie decyzji o abordażu i zajęciu statków transportujących rosyjską ropę. Choć Londyn dotąd nie przeprowadził samodzielnych zatrzymań na Kanale La Manche, zapowiedział „zdecydowane działania” wobec floty cieni, która regularnie korzysta z jednego z najważniejszych szlaków żeglugowych świata.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku interwencji wobec statków powiązanych z Rosją. Brytyjskie siły monitorowały m.in. tankowiec Sinegorsk, który przez kilkanaście godzin kotwiczył w pobliżu podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Kanale Bristolskim. Z kolei 22 stycznia francuskie służby dokonały abordażu tankowca Grinch na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego.

Rosja grozi poważnymi konsekwencjami

Już zatrzymanie kilka tygodni temu rosyjskiego statku Grinch wywołało ostrą reakcję Moskwy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa uznała ówczesną interwencje państw zachodnich za bezprawne i sprzeczne z prawem międzynarodowym. – Odwoływanie się do sankcji Unii Europejskiej, które francuskie władze błędnie nazywają międzynarodowymi, jako podstawy do podejmowania działań przymusowych wobec tankowców, jest całkowicie nie do utrzymania – oświadczyła Zacharowa. Jak podkreśliła, jednostronne środki ograniczające nie mogą stanowić podstawy do wykonywania jurysdykcji na pełnym morzu. Rzeczniczka MSZ Rosji zaprzeczyła również, jakoby przechwycony przez Francję tankowiec Grinch miał związek z Moskwą.

Zacharowa zapowiedziała również zdecydowaną odpowiedź Kremla na kolejne interwencje wobec statków transportujących rosyjską ropę. – Rosja zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich dostępnych środków w celu ochrony swoich statków – oświadczyła.

