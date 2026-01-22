Francuscy żołnierze dokonali abordażu na statek. "Rosyjska flota cieni"

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że francuska marynarka wojenna przeprowadziła na Morzu Śródziemnym abordaż tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Według relacji Macrona decyzja zapadła, ponieważ tankowiec służył do transportu ropy objętej sankcjami. Chodzi o statek "Grinch" płynący z Murmańska.

Abordaż tankowca płynącego z Rosji

W czwartek na Morzu Śródziemnym żołnierze sił specjalnych francuskiej marynarki wojennej weszli na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni – przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron. Statek płynął z Federacji Rosyjskiej transportując objętą sankcjami ropę. Po abordażu jednostka została zawrócona do portu.

"Dziś rano francuska marynarka wojenna dokonała abordażu tankowca płynącego z Rosji, objętego międzynarodowymi sankcjami i podejrzanego o pływanie pod fałszywą banderą. Operacja została przeprowadzona na pełnym morzu na Morzu Śródziemnym, przy wsparciu kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Wszczęto dochodzenie sądowe. Statek został zawrócony. Jesteśmy zdecydowani przestrzegać prawa międzynarodowego i zapewnić skuteczne egzekwowanie sankcji. Działalność «floty cienia» przyczynia się do finansowania wojny agresywnej przeciwko Ukrainie" – napisał Macron na platformie X.

twitter

Zełenski zadowolony, ale apeluje: Konfiskować ropę

Na komunikat włodarza Pałacu Elizejskiego zareagował w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

"To jest dokładnie ten rodzaj determinacji, jakiego potrzeba, aby zapewnić, że rosyjska ropa naftowa nie będzie już finansować wojny Rosji. Rosyjskie tankowce operujące w pobliżu wybrzeży Europy muszą zostać zatrzymane. Sankcje wobec całej infrastruktury floty cieni muszą być surowe. Statki muszą zostać zatrzymane. I czy nie byłoby sprawiedliwe konfiskować i sprzedawać ropę przewożoną przez te tankowce?" – napisał polityk z Kijowa.