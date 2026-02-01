Żurek ze śledziem

Ci drudzy raczej nas nie czytają, ale gdyby jednak, wyjaśnię: Waldemar Żurek postanowił zaszpanować, jak to zwalcza piratów drogowych. Żeby było bardziej PR-owsko i nowocześnie, wywiadu, w którym ogłaszał, że kierowców łamiących przepisy będzie wsadzał „do więźnia”, konfiskował im samochody itd., udzielał, kierując samochodem.