Klęska i zwycięstwo
Klęska i zwycięstwo

Lwów. Pomnik Jana III Sobieskiego. Po II wojnie pomnik trafił do Warszawy, a potem Gdańska
Lwów. Pomnik Jana III Sobieskiego. Po II wojnie pomnik trafił do Warszawy, a potem Gdańska
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Słowackie Sturovo położone na granicy z Węgrami, na wprost Ostrzyhomia za Dunajem, to miejsce bitwy, która o mały włos nie skończyła się naszą klęską i śmiercią Jana III Sobieskiego.

Po wielkim zwycięstwie pod Wiedniem 12 września 1683 r. osłabione przez choroby armie polska i austriacka podjęły marsz na Węgry w celu odzyskania obsadzonych przez Turków fortec. Sułtan Mehmed IV darował bowiem swemu wezyrowi Kara Mustafie porażkę pod miastem, którego nie udało się zdobyć nawet Sulejmanowi Wspaniałemu, wysłał mu posiłki i nakazał bronić okupowanych przez Turków terenów Węgier.

Tymczasem sprzymierzeni Austriacy początkowo odrzucili plan króla Jana III Sobieskiego proponującego marsz na Budę w celu pobicia pozostałości zdemoralizowanej armii sułtana i odbicia stolicy Węgier. Zgodzili się na niego, kiedy było już za późno i Turcy zdołali ochłonąć po klęsce. Postanowiono zatem uderzyć na Ostrzyhom, następnie zająć Peszt i tym samym odciąć zarówno fortecę Nowe Zamki, jak i zbuntowane oddziały węgierskiego Emeryka Thökölyego od pomocy imperium osmańskiego.

Jacek Komuda
