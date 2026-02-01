O krytyce zaangażowanej

Beatrice Venezi, 35-letnia dyrygentka, prześliczna jak wiolonczelistka Skaldów, uznana została przez włoskie media za wielki talent muzyczny i jedną z najbardziej kreatywnych Włoszek. Dyrygowała z wielkim sukcesem w Tokio, Buenos Aires, w Pałacu Buckingham na diamentowym jubileuszu królowej Elżbiety II (z Andreą Bocellim), Toronto, Mediolanie czy Trieście. Jest laureatką wielu nagród.