O krytyce zaangażowanej

PIECZEŃ RZYMSKA Nie od dziś wiadomo, że zdaniem postępowców artysta oprócz talentu i maestrii w swoim fachu musi wyznawać jedynie słuszne poglądy i przyglądać się światu z właściwego punktu widzenia. Liczą się również przekonania rodziców.
Beatrice Venezi, 35-letnia dyrygentka, prześliczna jak wiolonczelistka Skaldów, uznana została przez włoskie media za wielki talent muzyczny i jedną z najbardziej kreatywnych Włoszek. Dyrygowała z wielkim sukcesem w Tokio, Buenos Aires, w Pałacu Buckingham na diamentowym jubileuszu królowej Elżbiety II (z Andreą Bocellim), Toronto, Mediolanie czy Trieście. Jest laureatką wielu nagród.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.