Psychologia w służbie lewicy

Szkopuł w tym, że prawdopodobnie odwołała się ona do kontrowersyjnej opinii eksperckiej, a nie zweryfikowanej diagnozy klinicznej

S zymon Hołownia już nie jest ulubieńcem „uśmiechniętych demokratów”. Odkąd pokrzyżował ich plan, żeby nie dopuścić do zaprzysiężenia na prezydenta Polski Karola Nawrockiego, jawi się dla nich jako zdrajca. Nic zatem dziwnego, że lewicowo-liberalne media ruszyły z kampanią dezawuującą byłego marszałka Sejmu. Nagle odkryły w nim przymioty, które wcześniej umykały ich uwadze, choć charakter tego polityka przecież się nie zmienił.