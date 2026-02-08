Owocna katastrofa Delta Force

Porwanie Nicolása Maduro przejdzie do historii misji specjalnych. Osiągnięcie takiej sprawności kosztowało jednak Delta Force sporo krwi. Kluczowym momentem w historii tej jednostki była katastrofa w Iranie, nazywana niekiedy najbardziej udaną klęską w historii sił zbrojnych USA; w jej wyniku doszło do wielu bardzo istotnych zmian
Na zdjęciach z Mar-a-Lago, florydzkiej rezydencji Donalda Trumpa, widzieliśmy najważniejszych amerykańskich decydentów zgromadzonych wokół prezydenta USA, wpatrujących się w napięciu w monitory.
Po fakcie Waszyngton mógł ogłosić wielki sukces, ale przecież wtedy jeszcze nic nie było pewne. Ostatecznie tylko jeden ze śmigłowców transportujących operatorów Delta Force został poszatkowany przez pociski, ale mogło być dużo gorzej. Tak jak w 1980 r. w Iranie, gdy Delta Force miała uwolnić amerykańskich zakładników przetrzymywanych w ambasadzie USA w Teheranie.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
