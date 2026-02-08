Polędwica z sosem maderowym

SIOSTRY GOTUJĄ II Karnawał ma to do siebie, że zawsze mija zbyt szybko. Tegoroczny, skuty mrozem styczeń dodatkowo nie ułatwiał wesołych biesiad, zabaw i ucztowania.
Dlatego bardzo namawiamy, aby ostatni tydzień karnawału, a zwłaszcza najbliższą sobotę, która wypada 14 lutego, czyli w walentynki, uczcić tak, jak to drzewiej bywało.
Barbara Ogrodowska w książce pt. „Tradycje polskiego stołu”, cytując innego autora, pisze: „Zaleca się gospodarzowi […], gdy chce przyjaciół do swego domu zaprosić”, by przedtem się ze swoją małżonką rozmówił, a ponadto z komorą, szkatułą i piwnicą. Powinien też pchły wygnać, ścierki białe i wody nagotować oraz „psy z ogonami kosmatymi z izby wygnać”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
