W rozmowie z serwisem "Table Media" prezes niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheimetall Armin Papperger powiedział, że w jego opinii tym roku sprzęt przedsiębiorstwa nadal będzie używany na Ukrainie, ponieważ nie dojdzie do zakończenia wojny. Jak twierdzi, Moskwa nie jest zainteresowana zakończeniem konfliktu.

Papperger potwierdzi, że firma ma obecnie olbrzymią ilość zamówień. Dla przykładu ma więcej zamówień na amunicję artyleryjską, niż jest w stanie zrealizować. Jak zaznaczył, koncern jest gotowy do "kolejnych dostaw systemów przeciwlotniczych, amunicji, a nawet czołgów" dla Ukrainy. Jest jednak jeden problem. Nie chodzi o moce przerobowe, bo te są wystarczające. Przyznał, że chodzi po prostu o pieniądze — nie ma bowiem chętnych na sfinansowanie sprzętu na wojnę.

Fedorska: Papperger zapewnił, że niedługo środki się znajdą

Na koincydencję pewnych zdarzeń ponownie zwróciła uwagę Aleksandra Fedorska, publicystka, jedna z najlepiej zorientowanych w sprawach niemieckich dziennikarek w Polsce.

"Papperger, szef Rheinmetall, udzielił wywiadu, w którym tłumaczył, że mają w produkcji na 'zapas' amunicje, systemy antyrakietowe i naert czołgi, ale Ukraina nie ma na razie środków aby za to zapłacić. Papperger zapewnił, że niedługo środki na te zakupy się znajdą! Czy to będą te polskie 44 miliardy euro z SAFE?" – napisała redaktor naczelna "Radio Debata".

twitter

Rheinmetall wysyła sprzęt na wojnę

Sprzęt produkowany przez Rheinmetall, który jest wysyłany na wojnę na Ukrainę, jest bardzo długa. To m.in. bojowe wozy piechoty Marder, czołgi Leopard (w wersji 1A5 i 2A4), systemy obrony przeciwlotniczej Skynex, a także tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej. Na początku 2026 r. na Ukrainę trafiły też pierwsze egzemplarze bojowego wozu piechoty KF41 Lynx, produkowanego właśnie przez Rheinmetall. To jedna z najnowocześniejszych tego typu maszyn na świecie.

Czytaj też:

Poseł PiS: Niemiecki ambasador dogląda w Sejmie, aby Polacy zaciągnęli kredytCzytaj też:

Francuski polityk bije na alarm: Von der Leyen ujawniła swój plan wojnyCzytaj też:

Prezes PiS zwrócił się do ambasadora Niemiec. "Ma pan obowiązek"