Francuski polityk bije na alarm: Von der Leyen ujawniła swój plan wojny

Florian Philippot – francuski poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk z partii "Patrioci" – wcześniej jeden z liderów Zjednoczenia Narodowego –opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził swoje poważne zaniepokojenie co do planów szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Chodzi o wystąpienie von der Leyen na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, w którym wezwała ona do uruchomieniaklauzuli wzajemnej obrony i zniesienia prawa weta dla państw członkowskich UE.

Philippot: Von der Leyen ujawniła plan wojny z Rosją

Polityk wskazał na trzy elementy – akcesja Ukrainy do UE, "klauzula wzajemnej obrony", likwidacja prawa weta, oznaczająca jednomyślność w polityce zagranicznej UE.

"W poruszającym przemówieniu Ursula von der Leyen ujawniła szczegóły swojego planu wojennego: – Przyjąć Ukrainę do UE do 2027 roku" – napisał Philippot n platformie X.

"Następnie należy zastosować artykuł 42-7 Traktatu, «klauzulę wzajemnej obrony», która „nie jest opcjonalna, lecz OBOWIĄZKOWA» – wyjaśnia: jeśli jeden kraj jest w stanie wojny, wszystkie inne również muszą w niej być!" – zwrócił uwagę.

"Następnie należy sfinalizować proces wojny z Rosją poprzez zmianę w polityce zagranicznej «z jednomyślności na kwalifikowaną większość«! Prawo weta zostało odwołane!" – ostrzegł.

Philippot pisze dalej: "I na koniec ostrzega: «Nie musimy w tym celu zmieniać Traktatu» (chociaż tak naprawdę musimy, ale ona wie, że i tak by nie przeszło, więc UE będzie to forsować!)".

"Totalitaryzm europejski dąży do wojny"

"Totalitaryzm europejski, który pozbawia państwa narodowe ich ostatnich prerogatyw, znosi suwerenność narodową i dąży do wojny, aby następnie wyciągnąć z kapelusza «armię europejską» i «europejskie odstraszanie nuklearne« ! To jest ich PLAN!" – bije na alarm jeden z liderów partii "Patrioci".

"Czy zatem damy się bez mrugnięcia okiem zaprowadzić na rzeź, czy zniszczymy UE poprzez Frexit?! Wybieram drugą opcję!" – podsumowuje.

twitterCzytaj też:

"Mówimy NIE brukselskiemu planowi wojny". Stanowcze słowa OrbanaCzytaj też:

Szokujące wystąpienie. Draghi zupełnie wprost o federalnym państwie europejskimCzytaj też:

Szefowie armii Niemiec i Wielkiej Brytanii: Sytuacja wymaga szczerej rozmowy z obywatelami