Von der Leyen zapowiedziała "kreatywne" odebranie weta. Wielomski ostrzega
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Źródło: PAP / Viktor Kovalchuk
Ursula von der Leyen wprost zapowiedziała, że akcesja Ukrainy do UE będzie oznaczała wprowadzenie federalizacji Unii Europejskiej tylnymi drzwiami – ostrzega Adam Wielomski.

Prof. Adam Wielomski omawiał na swoim kanale YouTube wybrane wystąpienia polityków na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Politolog zwrócił uwagę m.in. na przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej, niemieckiej polityk Ursuli von der Leyen, w którym wezwała ona do uruchomienia klauzuli wzajemnej obrony po bliskim wejściu Ukrainy do UEkreatywnego odejścia od zasady jednomyślności, czyli odebrania prawa weta państwom członkowskim UE.

Von der Leyen chce "kreatywnie" odebrać państwom UE prawo weta

Ursula von der Leyen opowiadała w tym kontekście o artykule 42 pkt. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, do którego nawiązał w swoim wystąpieniu także kanclerz Friedrich Merz. Wielomski zwrócił za Niemką uwagę, na czym w praktyce ma polegać wspomniana "kreatywność" ma pozwolić na likwidacji prawa weta bez zmiany traktatów europejskich, ponieważ jest cały szereg państw niegodzących się na wizję von der Leyen i Komisji Europejskiej.

Artykuł 47 pkt. 7 TUE – Klauzula wzajemnej obrony

Wspomniany artykuł stanowi, że "W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich. Zobowiązania i współpraca w tej dziedzinie pozostają zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która dla państw będących jej członkami pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej wykonywania".

Wielomski zwrócił uwagę, że w przepisie tym nie ma ani słowa zniesieniu zasady jednomyślności i pozbawieniu prawa weta państw członkowskich.

"Absolutna manipulacja von der Leyen"

– Innymi słowy, wygląda to w ten sposób, że Ursula von der Leyen stwierdziła, że po przyjęciu Ukrainy, która będzie w stanie otwartej bądź nieotwartej wojny z Federacją Rosyjską – raczej nieotwartej, bo pewnie zawrze jakiś traktat – ale UE będzie uznawała, że członek UE zawiesił, ale de facto wciąż prowadzi wojnę i dlatego w takiej sytuacji inne państwa członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia – ocenił Wielomski.

– Jeszcze – to już zupełna kreatywność posługując się terminem pani von der Leyen – wywnioskowała ona, że decyzje będą podejmowane większością głosów. W wystąpieniu von der Leyen po prostu została zapowiedziana kreatywna nadinterpretacja traktatów unijnych bez ich formalnej zmiany na zasadzie takiej, że nawet jak Ukraina zawrze pokój z Federacją Rosyjską, to dla nas będzie dalej w wojnie. Dlatego jak stanie się członkiem UE, to art. 42 pkt. 7 wchodzi, a ponieważ chcemy, żeby działał efektywnie, to w takiej sytuacji kreatywnie wyprowadzamy z tego zniesienie zasady jednomyślności prawa weta państw narodowych – powiedział o toku rozumowania niemieckiej polityk Wielomski.

Wielomski zwrócił się do PiS

– Absolutna manipulacja, nie ma to nic wspólnego z traktatami unijnymi. I jest to bardzo mocnym argumentem przeciwko wprowadzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Tych argumentów oczywiście są dziesiątki, a tu mamy kolejny – dodał politolog, dedykując ostrzeżenie przede wszystkim politykom PiS opowiadającym się za Ukrainą w Unii. – Dlatego, że Ursula von der Leyen wprost zapowiedziała, że wprowadzenie Ukrainy będzie oznaczało wprowadzenie federalizacji Unii Europejskiej tylnymi drzwiami – powiedział Wielomski.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: DoRzeczy.pl / Adam Wielomski, YouTube
