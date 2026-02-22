Opinie
Wanda od dizajnu

Wanda Telakowska
Wanda Telakowska Źródło: PAP / Stanisław Dąbrowiecki
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wykształceni rodzice, szkoła Platerek, zamiłowania i zdolności artystyczne – miała to wszystko.

W książce „Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo” sylwetkę matki chrzestnej polskiego powojennego wzornictwa przypomina Katarzyna Rzehak. Tę wartko napisaną, niewielką książkę przeczytałam w jeden dzień i polecam nawet czytelnikom niecierpliwym, bo odkrywa mało znaną część najnowszej historii.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

