Wanda od dizajnu

W książce „Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo” sylwetkę matki chrzestnej polskiego powojennego wzornictwa przypomina Katarzyna Rzehak. Tę wartko napisaną, niewielką książkę przeczytałam w jeden dzień i polecam nawet czytelnikom niecierpliwym, bo odkrywa mało znaną część najnowszej historii.