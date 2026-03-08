KROPiK, czyli jak wylać dziecko z kąpielą

Tyle że zapisy w projekcie mają się nijak do tych założeń, a prawdziwy cel wydaje się być zupełnie inny

K ROPiK to inicjatywa wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka z Lewicy, który pierwsze próby wdrożenia tego pomysłu podjął już w 2024 r. Wówczas opór społeczny – i to zarówno ze strony obywa teli, jak i organizacji pozarządowych – sprawił, że zaniechano tych planów. Co się zatem zmieniło? Chociaż Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że rejestr pomoże w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt, to warto zwrócić uwagę, że projekt w ogóle nie dotyka sedna patologii „pseudoschronisk”.