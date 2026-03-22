"Martwi nas to". Burza po wypowiedzi Schetyny

W niedzielnym programie "Polityczny WF z gościem" były lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna został zapytany, czy po najbliższych wyborach parlamentarnych wyobraża sobie "jakiś punktowy, bardzo pragmatyczny sojusz z częścią Konfederacji".

– Partia Sławomira Mentzena będzie tracić w sondażach. Mówię o tym dlatego, bo wiemy, że tam są różne bloki i różne części tej Konfederacji. I one nie zawsze ze sobą chciały dobrze współpracować. Dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Ale to sytuacja, o której będziemy mówić przed samymi wyborami, a tak naprawdę w czasie wieczoru wyborczego – powiedział senator KO.

Politycy PiS komentują

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński powiedział, że jego partia nigdy nie stworzy koalicji z Donaldem Tuskiem i KO. – Na tego rodzaju deklaracje nie stać bardzo wielu liderów na opozycji i nas to martwi. Myślę, że oczekiwaniem bardzo dużej grupy Polaków jest odsunięcie Tuska od władzy, a nie podtrzymywanie tej władzy po wyborach za pomocą różnego rodzaju układów i układzików – komentował w rozmowie z Polsat News.

Według Bocheńskiego "wypowiedzi Grzegorza Schetyny, Sławomira Mentzena, pewnie pozostawienie wątpliwości przez Krzysztofa Bosaka, budzą nasz niepokój co do przyszłości". – Jeśli mielibyśmy kiedykolwiek szukać koalicjanta to będzie taki, który nie wyobraża sobie koalicji z Donaldem Tuskiem i ma patriotyczną prawicową agendę dla Polski – zapewnił.

Na słowa Schetyny zareagował także Jacek Sasin. "Już nie tylko Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak dopuszczają współpracę z KO – teraz potwierdzenie pada wprost z drugiej strony. Grzegorz Schetyna, prominentny polityk Koalicji 13 Grudnia, mówi wprost: 'Wszystko jest możliwe'" – napisał polityk PiS na platformie X.

Jego zdaniem "układ KO – Konfederacja przestaje być teorią, a staje się realnym scenariuszem". "Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gwarancją odsunięcia od władzy Donalda Tusk i jego ferajny" – ocenił Sasin.

