Wipler mocno o KO: Są niewolnikami grupy, której liderem jest Giertych

Przemysław Wipler z Konfederacji był w poniedziałek gościem Telewizji Republika. Poseł komentował bieżące sprawy w polskiej polityce. Ocenił m.in., że rząd Donald Tuska powinien zaniechać poboru opłaty paliwowej oraz obniżyć akcyzę na benzynę i olej napędowy.

Wipler mocno o KO

W pewnym momencie Wipler stwierdził, że politycy Koalicji Obywatelskiej są "niewolnikami swoich najbardziej hardcorowych, najbardziej agresywnych kiboli, których liderem jest Roman Giertych".

– Roman Giertych zorganizował grupę hejterską w internecie, w której tysiące ludzi zajmują się szkalowaniem osób, które myślą inaczej, które są w innym obozie politycznym. Stworzył narzędzia do nakręcania najgorszych emocji, najbardziej agresywnie i w sposób taki nienawistny, bez jakiejkolwiek kultury osobistej – stwierdził polityk Konfederacji.

Wipler porównał również sposób w jak funkcjonował Sejm za czasów Szymona Hołowni z tym, jak działa pod wodzą Włodzimierza Czarzastego. Ocena nie była pozytywna dla polityka Lewicy.

– Taki dobry czas to był czas, kiedy marszałkiem był Szymon Hołownia. On się pod tym względem naprawdę, co do zasady, zachowywał fair, gdy Konfederacja czy PiS składały projekty ustaw, to z tymi projektami pracowaliśmy. Co prawda nie ze wszystkimi, bo były też wyjątki, ale pracowaliśmy – stwierdził.

Współpraca z Braunem? Wipler odpowiada

Polityk odniósł się także do możliwości współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wipler nie wykluczył takiej możliwości.

– Oczywiście, że sobie wyobrażam współpracę z Grzegorzem Braunem. Współpracę z jego posłami mamy na bieżąco, cenię parlamentarzystów, którzy są w obecnej chwili w kole poselskim Brauna i wyobrażam sobie z tymi ludźmi współpracę, bo wiem, jacy ludzie będą liderami mniej więcej poszczególnych list w poszczególnych okręgach – powiedział.

