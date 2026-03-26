Zełenski: W perspektywie historycznej Rosjanie przegrywają sto procent
Siły Zbrojne Rosji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA
– Obecnie ponoszą przerażającą liczbę ofiar – od 30 000 do 35 000 osób miesięcznie – ocenia Wołodymyr Zełenski w rozmowie z "Le Monde".

Zełenski twierdzi, że Rosja obecnie nie nadąża z mobilizacją, a w szczególności ze szkoleniem swoich żołnierzy. Czy zdecydują się na pełną mobilizację? Tego nie mogę powiedzieć. Do tej pory bali się takich kroków i polegali jedynie na oferowaniu rekrutom dużych sum pieniędzy. Dlaczego reagujemy tak wrażliwie na zniesienie sankcji? Bo chodzi o pieniądze. A pieniądze to nie tylko czołgi. Nikt już nie walczy czołgami. Pieniądze to drony. Pieniądze to ludzie. Ludzie to kontrakty. A jeśli nie mają pieniędzy na kontrakty, ich siła słabnie – mówił prezydent Ukrainy.

Jak dodał, "z historycznego punktu widzenia Rosjanie przegrywają sto procent".

Co dalej z sankcjami?

Jednocześnie Zełenski przekonuje, że nie widzi ze strony Rosji autentycznej chęci zakończenia wojny. Przy okazji zasugerował, że nie może w tej sprawie liczyć na Stany Zjednoczone, które uważają, że Putin dąży do zawarcia pokoju, w związku z czym nie ma powodu, by wywierać na niego dodatkową presję.

Prezydent zwrócił też uwagę na politykę sankcyjną. Zełenski stwierdził, że luzowanie sankcji ułatwia Rosji prowadzenie wojny

Wspólna polityka sankcji różnych krajów bezpośrednio ograniczyła możliwości Federacji Rosyjskiej. Na przykład poprzez obniżenie jej dochodów ze sprzedaży energii. Rosjanie ominęli sankcje i widzieliśmy to wszystko, ale tak czy inaczej, ich dochody były mniejsze, a co za tym idzie, mniej pieniędzy trafiało do sektora obronnego. Deficyt budżetowy Federacji Rosyjskiej rósł z roku na rok, osiągając szczyt na początku 2026 roku. Pod koniec 2025 roku Rosjanie mieli deficyt w wysokości 83 miliardów dolarów, plus kolejne 19 miliardów dolarów przeniesione na początek 2026 roku. Według naszych szacunków, deficyt w 2026 roku miał wynieść około 100 miliardów dolarów. Teraz, po złagodzeniu sankcji na rosyjski sektor energetyczny – a konkretnie na produkty naftowe – ich zyski liczone są w miliardach. To z pewnością nie pomoże w zmniejszeniu intensywności walk na Ukrainie ani w Iranie, ponieważ Rosja będzie wspierać irański reżim na różne sposoby – mówił w rozmowie z "Le Monde".

Źródło: Le Monde
