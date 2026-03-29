Sam przeciw wszystkim

Ci, którzy uważają, że żarty typu: „Tylko Chuck Norris umie lecieć samolotem na wstecznym” wyczerpują temat, nie mają pojęcia, że jego poradnik „Sekret wewnętrznej mocy” jest – całkiem na serio – jedną z najbardziej poszukiwanych książek o samodoskonaleniu na polskim rynku. Ci, którzy podśmiewają się z jego postury i kwestionują umiejętności, nie wiedzą, że w 1967 r. tytułu mistrzowskiego w karate gratulował mu Bruce Lee. Ich przyjaźń przerodziła się w ich wspólny występ w filmie „Droga smoka” (1972).