Arcyśniadanie

Oto co podawano w niedzielny poranek: na środku stołu ustawiony był baranek z chorągiewką calutki z pistacjami – ten specjał przeznaczony był dla dam, senatorów, dygnitarzy i duchownych. Wokół cztery przeogromne dziki – tyle ich było, ile pór roku – 12 jeleni ze złocistymi rogami – tyle, ile miesięcy, ciasta sążniste naokoło – tyle, ile tygodni, tj. 52 – placki, mazury, żmudzkie pierogi, a wszystko wysadzane bakalią.