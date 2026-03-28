"Rosja nie broni konserwatyzmu". Prezydent Nawrocki przemówił podczas CPAC

W piątek prezydent RP udał się z wizytą roboczą do USA. W sobotę odwiedził zakłady Lockheed Martin, specjalizujące się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35. Następnie Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas konferencji CPAC.

– Polska i Stany Zjednoczone to nie tylko sojusznicy. Jesteśmy narodami zbudowanymi na tej samej idei: Rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi. Tę wolność trzeba chronić, a nie nią zarządzać. Tradycja ma znaczenie – ponieważ nadaje sens wolności. Naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości. I jestem pewien, że my – w Polsce i tutaj, w Stanach Zjednoczonych – na to nie pozwolimy. Bo wiemy coś, o czym wiele elit zapomniało: wolność nie przetrwa sama. Potrzebuje silnych rodzin. Potrzebuje silnych społeczności. Potrzebuje ludzi, którzy będą jej bronić – podkreślał polski przywódca.

Nawrocki wprost: Rosja nie broni konserwatyzmu

W przemówieniu Nawrockiego nie zabrakło krytyki Rosji. – W dzisiejszej Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który atakuje swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: "Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości". To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja jest synonimem korupcji i przemocy. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje godność człowieka. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa – przekonywał uczestników konferencji CPAC.

Polska wypełnia obowiązki sojusznika

Prezydent odniósł się do partnerstwa. Akcentował, że Polska jest solidnym sojusznikiem dla Amerykanów. – Sojusze nie budują się tylko w salach konferencyjnych i za zamkniętymi drzwiami. Budują się na polu bitwy. Budują się w chwilach odwagi. Budują się w chwilach poświęcenia – w tym w chwilach odwagi i ostatecznego poświęcenia 66 polskich żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i Afganistanie. Niedawno w Białym Domu odbyła się uroczysta ceremonia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump przyznał Medal Honoru – pośmiertnie – sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi, który oddał życie w Afganistanie. Ale nie zrobił tego za swojego rodaka. Zrobił to, by uratować polskiego żołnierza – porucznika Karola Cierpicę, mojego przyjaciela. W przypływie odwagi ruszył do przodu. Przyjął cios przeznaczony dla innego człowieka. Polaka. Brata broni. Tego samego dnia, w którym prezydent Trump wręczył sierżantowi Ollisowi Medal Honoru, Polska również go uhonorowała. Bo Polska pamięta. Bo Polska rozumie, co oznacza ta ofiara. Bo Polska wie, że wolność nigdy nie jest za darmo – przypomniał.

Prezydent Polski powiedział, że wierzy w to, iż "Europa i Ameryka są najsilniejsze, kiedy szanują swoje narody, kiedy szanują swoje tradycje, kiedy słuchają swoich ludzi". – Polska jest zaangażowana w transatlantycką wspólnotę silnych państw, a nie w państwo, które zapomina, skąd pochodzi jego siła. Zgadzam się z prezydentem Trumpem, który wzywa kraje europejskie do zwiększenia wydatków na nasze wspólne bezpieczeństwo. Tak, Europa musi wydawać więcej. Tak, Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. W Polsce to rozumiemy. Dlatego stoimy na straży wschodniej Europy, cywilizacji zachodniej, której bronimy przed tyranią, kłamstwem i przemocą ze Wschodu: z Rosji, choć nie tylko stamtąd. Ale nie zrealizujemy tego wielkiego zadania sami, ani nawet we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Potrzebujemy naszych sojuszników – ich zaangażowania i poświęcenia dla zachowania wolności. Dlatego musimy rozwijać i wzmacniać NATO – zaznaczył Karol Nawrocki.

