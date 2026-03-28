Nawrocki w zakładach Lockheed Martin

Prezydent RP Karol Nawrocki składa wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przywódca odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

twittertwitter

W 2020 roku Polska podpisała kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F–35A dla polskich Sił Powietrznych, a w USA aktualnie trwają szkolenia polskich pilotów i techników – przypomina Kancelaria Prezydenta.

Ponadto, w czasie dwudniowej roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie na konferencji konserwatystów CPAC, a także spotka się z amerykańską Polonią.

Jak zauważył podczas briefingu prasowego przed wylotem do USA, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, amerykański stan, w którym wizytę składa Ppezydent, ma bardzo dobrze rozwijającą się gospodarkę, jedną z największych w USA i może być jako region ważnym partnerem gospodarczym Polski. – Jak wszyscy wiemy, to z Teksasu wypływają tankowce LNG, które m.in. dopływają do Polski i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne naszemu krajowi, a o cenach i dostawach energii będzie prowadzona dyskusja podczas samego wydarzenia w Dallas. Także przy okazji innych punktów agendy – podkreślił.

"Z dumą ogłaszamy". Prezydent Nawrocki wystąpi podczas CPAC w Teksasie

Kilka dni temu organizatorzy CPAC potwierdzili udział w konferencji polskiego przywódcy. "CPAC z dumą ogłasza, że prezydent Karol Nawrocki będzie prelegentem na konferencji CPAC USA 2026 w Grapevine w Teksasie, która odbędzie się w dniach 25-28 marca" – podano na oficjalnym profilu organizacji.

Na stronie CPAC czytamy: "Karol Nawrocki pełni obecnie funkcję 7. prezydenta Polski, a urząd objął w sierpniu 2025 roku. Jego doświadczenie zawodowe wynika z kierowania najważniejszymi polskimi instytucjami historycznymi, w tym z pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Jego program opiera się na ochronie tożsamości narodowej, propagowaniu wartości chrześcijańskich, pielęgnowaniu patriotycznej pamięci historycznej oraz modelu 'Europy Narodów', który opiera się centralizacji władzy w Brukseli".

"Jako doktor historii i były bokser-amator, promuje silną politykę zagraniczną stawiającą Polskę na pierwszym miejscu, która koncentruje się na bezpośrednim, strategicznym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi w celu zabezpieczenia granic Polski i jej wpływów w regionie. Wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat swojego programu 'Polska i wolność na pierwszym miejscu' podczas inauguracyjnego CPAC Poland, zanim zapewnił sobie historyczne zwycięstwo prezydenckie" – tak zaprezentowano sylwetkę polskiego przywódcy.