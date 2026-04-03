"To będzie długi kryzys”. UE przygotowuje się na najgorsze scenariusze

W wywiadzie dla "Financial Times" Dan Jorgensen przyznał, że Komisja Europejska opracowuje plany dotyczące regulacji cen i ilości paliwa lotniczego i oleju napędowego na rynku. Komisarz podkreślił, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzania takiego rozwiązania, ale "lepiej być przygotowanym niż żałować". Jednocześnie Komisja Europejska przewiduje, że ceny ropy naftowej i gazu pozostaną wysokie przez długi czas.

– To będzie długi kryzys. Ceny energii pozostaną wysokie przez bardzo długi czas. A kraje muszą mieć pewność, że mają wszystko, czego potrzebują – powiedział Jorgensen.

Komisarz ds. energii nie wykluczył również, że w niedalekiej przyszłości konieczne będzie ponowne uruchomienie rezerw strategicznych.

Przypomnijmy, że krótko po ataku ze strony Izraela i USA władze Iranu podjęły decyzję o zamknięciu Cieśniny Ormuz, w wyniku czego zablokowano znaczną część transportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej.

Iran oferuje porozumienie

Szef Rządowej Rady Informacyjnej w Teheranie Elias Hazrati przekazał w czwartek (2 kwietnia), że Iran jest gotowy zawrzeć porozumienia z krajami europejskimi, azjatyckimi i arabskimi w sprawie wykorzystania Cieśniny Ormuz.

Stwierdził, że podczas gdy prezydent USA Donald Trump "bredzi" o Cieśninie Ormuz, Iran w pełni ją kontroluje.

– Dzisiaj podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu porozumienia w sprawie Cieśniny Ormuz. Zaprosimy kraje europejskie, azjatyckie i arabskie, które chcą z niej korzystać, do zawarcia z nami umowy – ogłosił Hazrati, nie podając więcej szczegółów.

W środę (1 kwietnia) prezydent USA Donald Trump powiedział w orędziu do narodu, że żegluga przez Cieśninę Ormuz zostanie w pełni przywrócona po zakończeniu konfliktu z Iranem, zaznaczając, że sam Teheran jest zainteresowany sprzedażą ropy naftowej.

